Zırhlı Birlikler Okulu'nun tel örgülerine Erdoğan posteri asıldı

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine 2 gün kala, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu’nun tel örgülerine Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı.

Fotoğrafını çektiği bu duruma tepki gösteren Demokrat Parti (DP) Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı “Cami yetmedi kışlaya da siyaset soktular. TCG Anadolu gemisini seçim otobüsüne döndürdüler yetmedi askeri bölgelere AKP Genel Başkanı'nın fotoğraflarını astılar" dedi.

Delikanlı "O fotoğraflar size seçim kazandırmaz ama şanlı ordumuza halel getirir. Uyarıyoruz, onları asan kimse oradan indirsin” ifadelerini kullandı. (ANKA)