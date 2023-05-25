Jandarma Genel Komutanı ve generallerden aşiret lideri Hazım Babat'a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna günler kala Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, beraberindeki generaller ve Ulubat Kaymakamı ile birlikte, Şırnak'ın Şenoba köyünde on yıllardır korucubaşılık yapan Goyan aşireti lideri Hazım Babat'ı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin görüntüler aşirete yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Babat'ı evinde ziyaret eden Arif Çetin'e şu isimler eşlik etti:

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Şırnak 23'üncü Piyade Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tuğay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, Şenoba 48'inci Hudut Tuğay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ve Uludere İlçe Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan.

Ziyaretin ardından Hazım Babat, "Kendi ailemden verdiğim şehitler için dualar okundu. Tüm heyete şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Seçimin ikinci turu öncesi gerçekleşen bu ziyaret, Güneydoğu Anadolu bölgesinde seçim güvenliği konusu ile seçimlerde aşiretlerin rolünü bir kez daha gündeme taşıdı.

Hazım Babat kimdir?

Kürt illerinde 90'lı yıllarda Turgut Özal tarafından başlatılan koruculuk sistemi AKP döneminde de sürdürüldü.

Şırnak Goyan aşireti lideri ve korucubaşı Hazım Babat'ın adı 28 Haziran 1991 tarihinde Uludere Hilal Belediye Başkanı Hamit Kara ve 6 yakınının, ikamet ettiği Şenoba Beldesi yakınlarında, araçlarından indirilip öldürülmesi olayında geçiyordu.

Babat'ın ve adamlarının adı, çatışmalarda ölen askerlerin ve PKK'lilerin üzerinden ele geçirdikleri silah ve mühimmatı toplayıp sattıklarına ilişkin iddialar ve bölgedeki karakolların yakacak, gıda gibi ihalelerini alan korucubaşlarının yolsuzluklarına ilişkin haberlerle de gündeme gelmişti.

2002'de DYP'den milletvekili adayı gösterilen Babat AKP döneminde iktidarla yakın ilişkilerini sürdürdü. Babat 2017 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın IKBY’deki referandum gündemiyle görüştüğü aşiret liderlerinden biriydi.

Babat'ın oğlu Doğan Babat da 14 Mayıs seçimleri öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından İstanbul'da milletvekili aday adayı oldu ancak aday listesinde yer bulamadı.