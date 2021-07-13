Ziraat Bankası'nda son durum: Emekçinin ensesinde, patronun emrinde

"Ziraat Bankası’ndan tarım destek kredisi alan çiftçilerin tarlaları, ödeyemedikleri borçları nedeniyle banka tarafından ihaleyle satışa çıkarıldı."

"Sakaryalı çiftçi Mehmet Bayrak'ın bankaya borcu nedeniyle evi satıldı. Bayrak, 'Evde 7 kişi kalıyoruz. Bizi sokağa atmaları an meselesi' dedi."

"Çanakkaleli Yılmaz ailesi, ‘genç çiftçi’ projesinden alınan kredilerle arıcılığa ve çiftçiliğe başladı. Ancak yüksek faiz nedeniyle borç ödenemeyince ailenin evi, tarlaları ve traktörü Ziraat Bankası tarafından haczedildi."

"Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan Metin Çelik, Ziraat Bankasına olan borçlarını ödeyemedi. Borçlarının ertelenmesini talep eden Çelik, olumusuz yanıt alınca bankanın önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı."

Emekçinin, çiftçinin gözünün yaşına bakmayan Ziraat Bankası, diğer yandan da futbol kulüplerini iflastan kurtarma operasyonunun başında yer alıyor, Erdoğan'ın talimatıyla Demirören'e 750 milyon dolar kredi veriyor, üstelik bu parayı geri de almıyor, yönetimini AKP'lilerle dolduruyor ve şimdilerde de araba sevdasıyla gündem oluyor.

İşte son dönemde Ziraat'ten yansıyan çarpıcı tablo...

8 soru, 8 cevap: Ticari sır...

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, kamuoyunda tartışma yaratan ve Ziraat Bankası’nı zarara uğrattığı iddia edilen konuları KİT Komisyonu görüşmelerinde Bankanın Yönetim Kuruluna yazılı olarak cevaplaması talebiyle sormuştu.

Gelen cevaplar çiftçinin yanında olması gereken Ziraat Bankası'nın ne hale getirildiğini bir kez daha kanıtladı.

Demirören'e verilen 750 milyon doların akıbeti belirsiz

Soru 1: Demirören Grubuna Verilen Kredinin Akıbeti Nedir? Geri Ödeniyor Mu?

Cevap: TİCARİ SIR

Soru 2: Batık ve riskli kredilerin tutarı ne kadardır?

Cevap: TİCARİ SIR

Soru 3: Kolin, Makyol ve Cengiz İnşaata verilen kredilerin toplamı ne kadardır?

Cevap: TİCARİ SIR

Soru 4: Ziraat Türkiye Kupası yayın hakları için ATV Kanalına ne kadar sponsorluk ödemesi yapıldı?

Cevap: TİCARİ SIR

321 milyonluk batık kredi kime verildi?

Soru 6: Adana’da Sayıştay Raporlarına yansıyan batık 321 Milyon kredi kime verildi?

Cevap: TİCARİ SIR

Soru 7: Son iki sene içerisinde kaç çiftçimiz ödeyemediği için kredi erteleme talebinde bulundu?

Cevap: TİCARİ SIR

Soru 8: Son iki sene içerisinde Banka tarafından kaç vatandaşımıza taşıt, konut, bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için haciz işlemi uygulandı?

Cevap: TİCARİ SIR

Batık şirkete ortak oldu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Rize Şubesi yöneticilerinin sahibi olduğu, 2019 yılında 10,5 milyon, 2020 yılında 9 milyon TL zarar ettiğini belirttiği RİNERJİ AŞ'nin yüzde 51'lik hissesini Ziraat Bankası'nın satın aldığı söyledi.

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker'in bugünkü videosunda dile getirdiği iddialardan biri de Demirören grubunun Doğan Medya Grubu'nu satın almak için Ziraat Bankası'ndan çektiği 750 milyon dolarlık kredinin faizlerini bile ödemediği oldu.

285 milyon avroyu göz göre göre betona gömdü

2018 yılında batık durumda olan Ora İstanbul Alışveriş Merkezi'ne Garanti Bankası’nın verdiği 160 milyon avro kredi borcu Ziraat Bankası'na devredilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, batacağı belli olan bu kredinin Ziraat Bankası’nın sırtına yüklendiği yetmemiş gibi bir de bu kredinin 285 milyon avroya çıkarıldığına işaret ederek şöyle demişti:

"Krediyi vermeden önce ‘projenin uygun olmadığı’ yolunda istihbarat raporu hazırlanmış. Ama devreye ecinniler girmiş ve bu rapordan 4 ay sonra hazırlanan ikinci raporda varsayımlar değiştirilerek, ‘proje uygulanabilir’ denilmiş. Biz o dönem bu konuyu hem TBMM hem de kamuoyunda gündeme getirdik. Ama bizim uyarılarımızı, ‘CHP her şeye karşı’ diye dinlemediler ve üstünü örttüler. Şimdi geldiğimiz nokta, bankanın 285 milyon avroluk, yani yaklaşık 1,5 milyar liralık kredisi batmış durumda. Her konuda olduğu gibi burada yaptığımız uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı.”

Futbol kulüplerine de el attı

Çiftçiye emekçiye haciz haberleriyle gündemden düşmeyen Ziraat Bankası, AKP talimatıyla her alana el atıyor.

Futbol kulüplerinin batık olan ekonomisini kurtarma, daha sonra da bu kulüpleri AKP adına kontrol etme görevi de Ziraat Bankası'na verilmiş durumda.

Yönetiminde kimler var?

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kaynak: 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcılığı ve Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı görevinin ardından, 2002-2007 yılları arasında AKP Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevinde bulundu. 2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi 23.Dönem AKP Kahramanmaraş Milletvekili olarak parlamentoda yerini alan Kaynak; TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği, AKP Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye-Bahreyn Parlamentolararası Grup Başkanlığı görevlerinde bulundu. 7 Kasım 2011 tarihli atama kararı ile Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanmış ve 61. ve 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Adalet Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu. 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan Milletvekili Genel Seçimleri'nde 25. ve 26. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Yönetim Kurulu üyesi Faruk Çelik: AKP'li eski vekil kontenjanına sahip isimlerden biri. 21, 22 ve 23. Dönemde Bursa, 24 ve 26. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yaptı. 60, 61 ve 62. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı, 64 ve 65. Hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptı.

Mahmut Kaçar: AKP’nin memur sendikacısı ve eski vekili. 2002-2008 yılları arasında Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığı, 2008-2011 yılları arasında Sağlık-Sen Genel Başkanlığı ve Memur-Sen Genel Sekreterliği, 2011-2018 yılları arasında 24. ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yapan Kaçar, Ağustos 2018 tarihinden itibaren BankanınYönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Kredi kartı borcunu banka ödüyor, 4 maaş ikramiye veriliyor

Sayıştay, AKP'li üç eski milletvekilinin de üyesi olduğu Ziraat Bankası Yönetim ve Denetim Kurulu'ndaki "gelir saltanatını" bu yılın başında ortaya çıkarmıştı.

9 üyeli yönetim ve denetim kurulu üyelerinin maaşlarının en yüksek oranda hesaplanması durumunda bile yıllık giderin 2.3 milyon lira olması gerekirken, gider 5.4 milyon lira olarak gerçekleşti. Sayıştay, “Yönetime neden bu kadar fazla para verdiniz” diye belge istedi. Banka ise belge sunmak yerine maaşların yanı sıra, yönetime 3 ayda bir ikramiye verdiklerini, faturası banka tarafından ödenmek üzere her birine de kredi kartıyla harcama yetkisi verildiğini açıkladı.

Araba sevdası...

Çiftçinin traktörüne, tarlasına, evine, arabasına el koyan Ziraat Bankası'nın son olarak AKP iktidarının tüm kurumları gibi büyük bir araba sevdasına sahip olduğu ortaya çıktı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Ziraat Bankası, 2 bin 438 adet kiralık araç kullanıyor. Banka, araçların her birine aylık 2 bin 410 lira ödediği için aylık toplam kiralama bedeli 5 milyon 875 bin lirayı buluyor. 2 bin 438 aracın yıllık kira bedeli ise 70.5 milyon liraya ulaşıyor.