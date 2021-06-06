Ziraat Bankası, Demirören sorusuna 'müşteri sırrı' demişti

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker'in bugünkü videosunda dile getirdiği iddialardan biri de Demirören grubunun Doğan Medya Grubu'nu satın almak için Ziraat Bankası'ndan çektiği 750 milyon dolarlık kredinin faizlerini bile ödemediği oldu.

CHP Ankara milletvekili Ali Haydar Tanrıverdi konuyla ilgili Ziraat Bankası'na yönettiği soruya bankanın "müşteri sırrı" diyerek yanıt vermediğini hatırlattı.

Haciz işlemi başlatıldı mı?

Tanrıverdi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Demirören’in, aldığı 750 Milyon $ krediyi geri ödemeye başlayıp başlamadığını Ziraat Bankası’na sormuştuk. Banka 'müşteri sırrı' diyerek bilgi vermedi! Yeniden soruyoruz. Demirören, aldığı krediyi geri ödemeye başladı mı? Ödemedi ise başlatılan bir haciz işlemi var mı?" dedi.

Demirören’in, aldığı 750 Milyon $ krediyi geri ödemeye başlayıp başlamadığını Ziraat Bankası’na sormuştuk.

Banka “müşteri sırrı” diyerek bilgi vermedi! Yeniden soruyoruz. Demirören, aldığı krediyi geri ödemeye başladı mı? Ödemedi ise başlatılan bir haciz işlemi var mı? pic.twitter.com/fBRpIdSuRH — Ali Haydar Hakverdi (@ahhakverdi) June 6, 2021

Tanrıverdi Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne 10 Haziran 2020 tarihinde bilgi edinme yasası uyarınca yazdığı yazıyı ve bankadan 16 Haziran 2020 tarihinde gelen yanıtı da hesabından paylaştı:

Peker ne demişti?

Peker bugün yayınladığı videosunda konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Şimdi bizim bu Pambukören var ya, şimdi biz gazeteyi bastık, Aydın Doğan kargaşadan korktu verdi yerleri 750 milyon dolara, aslında bir tanesi o kadar ederdi, hepsini o paraya aldı. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi, banka devletin. Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi biliyor musunuz bu sahtekar. Faizlerini bile ödemedi, bırak ana parayı. Faizleriyle bir milyar doları geçti borç. Bunu ödemek için Kemerburgaz'da bir arsayı belirlediler bunun üzerine yapacaklar. Bu televizyon onun değil, emanetçi, Serhat ile Berat yönetiyor. Sabah grubu da öyle. Böyle kişiliksiz zenginlerin üzerine yapıyorlar sadece, yat kalk. O Kemercountry'deki yer var ya, tarla olarak verecekler, Süleyman'ın Ankara'da bu işleri yapan akrabası, 10 milyonluk yer bir milyarlık oluyor."