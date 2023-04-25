Zincir marketlerin Rekabet Kurumu'nun verdiği cezaya itirazı reddedildi

Beş zincir markete daha önce Rekabet Kurumu tarafından kesilen 2,7 milyar TL’lik cezayla ilgili idare mahkemesine yapılan itirazların tümü reddedildi.

BİM bu konuyla ilgili daha önce KAP’a açıklama yapmış ve konuyu istinaf mahkemesine götüreceğini duyurmuştu.

Bloomberg HT’deki habere göre, diğer zincir marketlerin de cezanın iptaline ilişkin başvuruları idare mahkemesi tarafından reddedildi. Bu bağlamda, BİM’e 958,1, A101’e 646,6, Migros’a 517,7, Şok’a 384,4, Carrefoursa’ya 142,5, Savola Gıda’ya ise 22,2 milyon liralık Rekabet cezası uygulanmıştı.

Marketlerin kararların tebliğinin ardından davayı istinaf mahkemesine götürmek üzere 30 günlük süreleri bulunuyor. Ekim 2021'de, kartel oluşturma ve danışıklı fiyat oluşumu gerekçeleriyle beş zincir markete ve Savola Gıda’ya toplam 2,7 milyar TL’yi bulan ceza uygulaması yapılmıştı.

Cezanın kesilmesinin ardından şirketler hukuki süreci başlatmış, geçen aralıkta da firmaların sözlü savunmaları dinlenmişti.