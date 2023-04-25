Depremzedeler yardım beklerken AFAD 15 milyar lira daha harcamış

On bir ili etkileyen depremlerin üzerinden 79 gün geçti ancak milyonlarca depremzedenin barınmadan beslenmeye birçok temel ihtiyacı hâlâ karşılanamadı. 'Devlet nerede' sorusu güncelliğini korurken, görevi deprem bölgesine yardım ulaştırmak olan AFAD'ın geçtiğimiz ay 15 milyar lira daha harcadığı ortaya çıktı.

6 Şubat depremlerinden günler sonra “Türkiye Tek Yürek” adlı yardım kampanyasında kamu kurumları, milyarderler ve yurttaşların desteğiyle 115 milyar lira bağışın toplanacağı taahhüt edilmiş ancak bu paranın 82,4 milyarının hesaplara yatırıldığı öğrenilmişti. AFAD'a aktarılacağı belirtilen bağışların izi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe istatistiklerinde bulundu.

Hazineden AFAD'a transfer edile tutar, kampanyanın düzenlendiği Şubat ayında 80 milyar lirayı bulurken, Mart ayında bu tutar 108 milyon lirada kaldı. Bu süre içerisinde taahhüt edilen bağışların akıbetine ilişkin güncel verilerin paylaşılmaması da dikkat çekti.

Tamamına yakınını bağışların oluşturduğu düşünülen harcamaların miktarı da gün yüzüne çıktı. Şubat ayında depremin etkisiyle 25,8 milyar lira harcayan AFAD, Mart ayında ise 15,8 milyar lira kullandı. Böylece yılın ilk çeyreğindeki harcamaları 41,8 milyar liraya ulaşan kurum, kendisine ayrılan bütçenin yarısına yakınını tüketmiş oldu.

AFAD'ın harcamalarına ilişkin detaylar ise paylaşılmıyor.

5,6 milyar lira kimlere gitti?

Bütçe verilerinde dikkat çeken bir diğer kalem ise 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Giderleri' başlığı altında yapılan harcamalar oldu. 'Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler' kategorisinde yer alan aktarım Ocak ayında 127 milyon lirayken, depremin yaşandığı Şubat ayında 5 milyar 619 milyon lira oldu. Hangi kurumları kapsadığı açıklanmayan gider kalemi Mart ayında ise keskin bir düşüşle 119 milyon liraya geriledi.

Afet bölgesindeki dönüşüm için kullanılan tutar üç ayda 5,8 milyar liraya ulaşarak, siyasi partiler ve kamu sendikaları gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferlerin yüzde 45'ini oluşturdu. Böylece yılın başında 18,9 milyar lira ayrılan kuruluşlara başlangıç ödeneğinin yüzde 67'si dağıtılmış oldu.