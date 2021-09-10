Zimmetine para geçirmekle suçlanan AKP'li başkan beraat için 100 bin lira rüşvet vermiş

Üç dönemdir Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinin belediye başkanı olan AKP’li Ömer Ünal, kamuyu zarara uğratmak ve yaklaşık 4 milyon lira parayı zimmetine geçirmek iddialarıyla Çaycuma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış, beraat etmişti.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Başkan Ünal’ın beraat etmek için mahkemece atanan bilirkişi heyetinde bulunan kişilere Ankara’da 100 bin lira rüşvet verdiği ve bu parayı da beldede 5 yıldızlı otel yapan Galip Serkan Güpgüpoğlu’dan istediği ileri sürüldü.

AKP’li başkan iddialara göre bilirkişiye verdiği parayı alamayınca Güpgüpoğlu’nu oteline verilen ruhsatı iptal etmekle, ceza yazmakla hatta mühürlemekle tehdit etti.

Güpgüpoğlu tehditlere boyun eğmeyerek parayı ödemedi. Ama başkanın zaman zaman elektrik ve suyu kestirerek inşaatın yavaşlamasına neden olduğu ileri sürüldü.

Bunun üzerine Güpgüpoğlu, 31 Ağustos günü Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Belediye Başkanı Ömer Ünal’ı şikayet etti.

'Rüşveti benden istedi'

Galip Serkan Güpgüpoğlu, savcıya verdiği ifadesinde beldeye 400 yataklı 5 yıldızlı bir otel yaptığını belirterek, Belediye Başkanı Ömer Ünal’ın özel kalem müdürüne ait telefondan arandığını, ancak başkanla konuştuğunu ve belediyeye davet edildiğini söyledi.

Müteahhit arkadaşıyla birlikte makama gittiklerini anlatan Güpgüpoğlu, Başkan Ömer Ünal’ın Çaycuma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2019/763 esas numaralı bir dava dosyası olduğunu söylediğini belirterek, “Bu dosyanın Ankara’da bilirkişiye gönderildiğini, bilirkişilerin Fethi D., Nazmi Y., Şahika Nur A., Dinçer G. olduğunun, bu bilir kişiler ile irtibata geçtiğini ve kendi lehine rapor tanzim etmesi için bilirkişilere 100.000 TL para verdiğini, hatta bu parayı bilirkişiler raporu hazırladıktan sonra avukatı olan Ferruh Ü. raporu okuduktan sonra bilirkişilere verdiğini anlattı. 100.000 TL verdiği gün 05/03/2021 tarihli bilirkişi raporunun UYAP kaydına alındığı gün olduğunu söyledi. Ben bana yönelik bu ikrarı içerir söylemleri ile ilgili Ömer Ünal ve bilirkişi heyeti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Benim şikayetimin konusu Ömer Ünal'ın bana bunları anlattıktan sonra bilirkişilere verdiği 100.000 TL parayı benden istemesidir” dedi.

Başkan Ünal’ın 4 kişilik bilirkişi heyetine verdiği 100 bin lirayı kendisinden istediğini iddia eden Güpgüpoğlu, “Eğer ödemezsem yapmış olacağı ruhsatı iptal edeceğini. Encümenlere para cezası kestireceğini, sürekli baskı uygulayacağını ve ruhsatın bitiminde yenilemeyeceğini belirterek beni tehdit etmiştir. Ben de kendisine böyle bir parayı ödemeyeceğimi, bunun suç olduğunu ve bu suça iştirak etmeyeceğimi söyledim ve talep ettiği 100 bin TL’yi bana çıkartacağı zorluklara rağmen ödemedim. Bana bu tehditte bulunduğu esnada yanımda müteahhit arkadaşım vardı. Ben parayı ödemediğim ve Ömer Ünal'a rest çektiğim için ara ara inşaatın suyunu kesmekte, elektrik kesintisi yapmakta ve benim inşaatımın işleyişini aksatmaya çalışmaktadır. Ben bu parayı ödemediğim ve karşısında durduğum için her şeyi yapabileceğini düşündüğümden dolayı şikayetçi olmak istedim. Bu sebeplerle Ömer Ünal'dan davacı ve şikâyetçiyim. HTS kaydımın incelenmesine de rızam vardır” diye konuşarak yanında bulunan müteahhit arkadaşının da tanık olarak ifadesinin alınmasını talep etti.