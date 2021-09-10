Bilal Erdoğan'ın vakfı MEB eliyle tüm okullara sızıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın vakfı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) okullarda gerici saldırılarını sürdürüyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki resmi/özel ortaokullarda ve liselerde vakfa bağlı "kulüpler" kurulması istendi.

Okullara gönderilen Cemil Akkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü imzalı yazıda "kulüplerin" kurulması, temsilci öğrenci ve danışman öğretmen belirlenmesi söylenerek bu kişilerin isimlerinin atılacağı bir mail adresi gönderildi.

'Medeniyet ve Değerler Kulubü' kurulması istendi

Söz konusu yazı şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimizin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin kazandırılması amacıyla kulüp kurulması karara bağlanmıştır.

Bu çerçevede ortaokullarımızda 'Medeniyet ve Değerler Kulubü' ile liselerimizde 'Medeniyet ve Düşünce Kulubü' kurulması ve kurulan kulübe 1 danışman öğretmen ve 1 temsilci öğrenci seçilmesi, seçilen öğretmen ve öğrencinin ekli excel tablosuna işlenerek müdürlüğümüz [email protected] mail adresine 10.09.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim."

TÜGVA'nın Valiliğe gönderdiği "protokoldeki" bilgilerde ise öğrencilere "insani, ahlaki, milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlerin kazandırılması amacıyla" çalışmalar yapılacağı söylendi.

Yine vakıf temsilcisi imzalı protokolde seçilen öğrencilerle haftada bir saat toplantı yapılması, etkinlikler ve yarışmalar düzenlenmesi istendi.

Aynı isimli kulüp aracılığıyla "Büyük Doğu fikriyatı ve Necip Fazıl etkisindeki neslin Yeni Türkiye ideali", "Sezai Karakoç'un hayatı ve diriliş neslinin sonsuzluk nöbeti", "Nurettin Topçu'nun ahlak söylemi", "Diriliş neslinin amentüsü", "Mehmet Akif'in Süleymaniye kürsüsünden şiirleri", "Çöle İnen Nur adlı kitabın tahlili" etkinlikleri ile gündeme gelmişti.

Okullarda Kuran kursu verdiler

Daha önce de TÜGVA ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında defalarca protokol imzalanmıştı. Gerici açıklamaları ve etkinlikleri ile tanınan vakfın Diyarbakır Kadın ve Aile Koordinatör Yardımcısı Seher Şenyüz ve ekibi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Taksim’de düzenlenen yürüyüşü protesto etmişti.

Devletten milyonlarca liralık yardım alan vakıf daha geçtiğimiz yıllarda yaz tatilinde okullarda Kuran kursu verdi. İstanbul’da birçok noktada şubesi bulunan vakfın kursta öğrencilere dağıttığı kitapçıkta "Dini, sosyal ve kültürel gelişiminize katkı sağlamak amacıyla" ifadeleri kullanılmıştı. Kitapçıkta geçen okuma metinlerinde öğrencilere sorgulamadan uzak, biat eden bir anlayış sunulmuş, öğrencilerin yaşları dikkate alınmadan ibadetin mühim olduğu vurgusu yapılmıştı.

Tarikatları savundular

Solcu Liseliler'in sosyal medya anketindeki "Tarikatlar kapatılmalı mıdır, neden?" sorusuna yüzde 93 "evet" yanıtı verilmiş, TÜGVA karşı kampanya başlatmıştı.

TÜGVA'nın daha önce okullarda çıkardıkları Fikirname isimli dergide "Okulda kızlı erkekli ortamlardan uzak durun, karşı cinsi yok sayın", yazları düzenledikleri kurslarda da "ibadet her yaşta önemli çünkü çocuklar da ölebilir" deniyordu. Üstelik Milli Eğitim Bakanlığı bu kursları kendilerine bağlı okullarda yapmalarına izin verdi.

AKP'li belediye kirasını ödedi, binalar tahsis edildi

İstanbul’da borcu her yıl katlanarak artan ve borç batağındaki belediyeler arasında yer alan AKP’li Bayrampaşa Belediyesi TÜGVA’nın binlerce liralık kirasını ödemişti.

İBB Meclisi'nde AKP ve MHP oylarıyla TÜGVA Genel Merkezi’nin de bulunduğu araziyle ilgili imar planı değişikliği kararı alınmıştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni denetleyen Sayıştay, 2019 yılına ait mevzuata aykırı birçok usulsüzlük tespit etmiş, belediyenin kendi mülkü olmadığı halde TÜGVA ve TÜRGEV’e ait iki binanın kirasını 2016’dan bu yana ödemeye devam ettiği anlaşılmıştı.

Diyarbakır'ın Silvan Belediyesi'ne kayyum olarak atanan kaymakam Murat Öztürk'ün, belediyeye ait olan Dr. Zeki Tanrıkulu Halk Kütüphanesi ve Meya Kadın Danışma ve Dayanışma merkezi olarak kullanılan eski binayı 5 yıllığına vakfa tahsis ettiği öğrenilmişti.

AKP'li İzmit Belediyesi, bir büfenin kirasının 4 bin lira olduğu binadaki 550 metrekare taşınmazı yine TÜGVA'ya 120 liraya kiralamıştı.

Giysi kumbaralarına da el attılar

TÜGVA kimsesiz ve ihtiyaç sahipleri için kıyafet bırakılan giysi kumbaralarından elde edilecek gelirlere de el atmıştı. Vakıf İzmir'de belediyelerden izin almadan ilçe merkezlerine 150 adet giysi kumbarası yerleştirmişti.

Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu başka vakıflar da bulunuyor. "İnsan ve İrfan Vakfı", AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Haziran ayında vergiden muaf tutulmuştu.