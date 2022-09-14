Zeytinlikler talan edilecek: Danıştay TKP'nin açtığı iptal davasını reddetti

TKP'nin zeytinlik alanların maden sahalarına açılmasına izin veren yönetmeliğin iptali için açtığı dava Danıştay tarafından reddedildi.

Danıştay 8. Dairesi'nin 5 üyesinin oybirliği ile verdiği kararda "siyasi bir görüş sağlamak amacıyla kurulmuş partilerin davaya konu 'Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunduğunun kabulüne olanak bulunmadığı" öne sürüldü ve davanın “ehliyet yokluğundan” reddine karar verildi.

'Menfaat bağı yok' iddiası

TKP’nin "dava konusu işlemle ciddi ve makul, maddi ve manevi bir ilişkisinin, hukuken korunması gereken bir menfaat bağının bulunmadığı" ifade edilen kararda "siyasi partilerin faaliyetlerinin kuruluş tüzüğünde yer alan amaçlar doğrultusunda çalışmalar ve propaganda yaparak ülke genelinde bir irade oluşmasını sağlamak" olduğu söylendi.

Oysa Türkiye Komünist Partisi’nin Parti Programının 17.a maddesi “Çevre ve kültür değerleri, ticari birer meta olmaktan kurtarılarak devlet tarafından korunur ve tüm toplumun kullanımına açılır” hükmünü içeriyor. Böylelikle TKP’nin tüzüğünün kendisine yüklediği görev doğrultusunda açtığı dava Danıştay tarafından yine parti tüzüğü işaret edilerek reddedilmiş oldu.

'Ret kararı açıkça hatalı'

Kararı değerlendiren TKP avukatları Çevre Kanunu’nun 3/a maddesinde bulunan "Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler" hükmüne rağmen siyasi partileri “herkes” kavramına dahil etmeyen mahkemenin ret kararının açıkça hatalı olduğunu belirtti.

Zeytinlik alanların maden sahalarına açılmasında, siyasi partilerin "kişisel, meşru ve güncel bir menfaat ilgisinin" bulunmadığı belirtilen ret kararına karşı Temyiz yoluna başvurulacağı da bildirildi.