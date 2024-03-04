Zeytinlik araziye AVM planına tepkiler işe yaradı: Belediye Meclisi karar alamadı

Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesinde bulunan zeytinlik arazinin imar planı değiştirilerek, alana AVM inşa edileceğine dair iddiaların ardından, bugün gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında konuya dair karar alınamadı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Küçükkuyu Belediye Meclis Üyesi adayı Mehmet Büyükbörekçi, "Küçükkuyu'da seçim öncesi yağma, talan, rant peşine düşenlere karşı komünistler meydanın boş olmadığını göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.

İddia gündeme geldi, toplantı ertelendi

Küçükkuyu Belediye Meclisi üyeleri, 29 Şubat tarihli bir yazıyla, Sahil Mahallesi'nde denize 70 metre mesafedeki yaklaşık 6 dönüm zeytinlik arazinin imar planı değişikliği için 4 Mart günü toplantıya çağrıldı.

Bugün gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda, söz konusu zeytinlik arazinin imar planı değiştirilerek, alana AVM inşa edileceği gündeme geldi.

AVM iddiası kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, imar değişikliği gündemiyle bugün toplanacak olan Belediye Meclisi toplantısının ertelendiği öğrenildi.

İmar planı değiştirilmek istenen zeytinlik arazi

'Zeytinlik arazilerin ranta açılmasına izin vermeyeceğiz'

TKP Küçükkuyu Belediye Meclisi Üyesi adayı Mehmet Büyükbörekçi, imar değişikliği gündemiyle gerçekleştirilecek olan toplantı öncesinde "Seçimler öncesi yangından mal kaçırırcasına yapılmak istenen bir imar planı değişikliği ile amaçlanan bellidir; zeytinlik arazilerin ranta açılmasına izin vermeyeceğiz, mevcut yönetimi uyarıyoruz ranta talana geçit vermeyeceğiz!" açıklamasında bulunmuştu.

Toplantıya izleyici olarak katılan Büyükbörekçi, toplantının sayı yetersizliğinden dolayı ertelenmesinin ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Pazar günü Küçükkuyu’da yaptığımız seçim çalışmamızda da halkın gündemine taşıdığımız, mevcut belediye yönetiminin oldu bittiye getirmek istediği imar plan değişikliği bugün yapılan toplantıda karar altına alınamadı" diyen Büyükbörekçi, kararın, 31 Mart’ta seçilecek yeni yönetime bırakıldığını aktardı.

Büyükbörekçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkın kaynaklarını korumak için halkın temsilcileri meclise girmelidir! Küçükkuyu'da seçim öncesi yağma, talan, rant peşine düşenlere karşı komünistler meydanın boş olmadığını göstermiştir. Seçimler öncesi yangından mal kaçırırcasına yapılmak istenen bir imar planı değişikliğiyle amaçlanan bellidir; zeytinlik arazilerin ranta açılmasına izin vermeyeceğiz. Komünistler mecliste halkın sesi olacak, yağmaya izin vermeyecek!"