Zeytinburnu'nda deri atölyesinde yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın zeminindeki deri atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gökalp Mahallesi 39. Sokak'taki binanın zemin katındaki deri atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında oluşan yoğun duman binanın üst katlarını sararken bazı kişiler dairelerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 12 kişiyi merdivenli araçla kurtardı.

İşyerinde hasara neden olan yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. (AA)