2 işçinin öldüğü GER-SAN'daki fabrika: Çoğu işçi göçmen ve sigortasız

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki GER-SAN Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetmişti. GER-SAN Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı fabrikada, dün saat 11.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve fabrika önündeki minibüse sıçradı. Sünger ve minder gibi yanıcı maddeler üreten fabrikada kimyasal ürünlerin de etkisiyle yangın hızla yayılmış ve kontrolden çıkmıştı.

soL'un edindiği bilgiye göre yangın hâlâ sürüyor bunun sebebiyse zeminin altındaki katlarda tavana çakılı sünger olması.

İtfaiyenin çalışmalarının devam ettiği fabrikanın önünde, dün geç saatlere kadar bekleyip yakınlarının cansız bedenine ulaşmaya çalışan aileler fabrikaya dair bilgileri soL'a anlattı.

'Çoğu göçmen, 200 kadar kişi çalışıyordu'

Yangın sırasında içerde mahsur kalıp son dakikada kendisini dışarı atan işçiler hastaneye kaldırıldı. Bir kısmı solunuma bağlı rahatsızlıklar bir kısmı da hafif yanıklarla yangını hafif atlatırken, işçilerin yakınları ve aileleri fabrika önünde bekledi. Yenimahalle İlçesi GER-SAN Sanayi Sitesi içinde yer alan BRG Minder adındaki fabrikada meydana gelen yangında 2 işçinin yaşamını kaybettiği belirtilirken sayının 4'e çıkma ihtimalinden endişe ediliyor.

Dün akşam fabrika önünde bekleyen ailelerin soL'a verdikleri bilgilere göre fabrikada yaklaşık 200 işçi çalışıyordu ve çoğunluğu göçmen işçilerden oluşuyordu. Kayıt dışı çalışan işçilerin olması nedeniyle fabrikadaki ölümlerin gizlenebileceğinden endişe eden aileler, savcının soğutma işlemleri tamamlandıktan sonra geleceğini belirttiler.

Öte yandan yangından dolayı binanın çökme riski de bulunuyor.

Akşam saatlerinden henüz yaşamını kaybeden işçilerin cansız bedenlerine ulaşılamamıştı. Çıkan yangında görev yapan 112'ye bağlı birimler ise Adli Tıp Kurumu'nda da yaşamını kaybeden işçilerin olabileceğini ifade etti.

Yangından 24 saat geçmiş olmasına rağmen soğutma çalışmaları hâlâ devam ediyor ve fabrikadan dumanlar yükseliyor

TKP Ankara İl Örgütü: 'Sürecin takipçisi olacağız'

Çıkan yangının ardından olay yerine geçen TKP Ankara İl Örgüt Temsilcileri söndürme, kurtarma çalışmalarını inceledi ve bir açıklama yaparak sürecin takipçisi olacağını belirtti.

TKP yaptığı açıklamada "TKP Ankara İl Örgütü olarak buradan başta BRG Minder fabrikası olmak üzere tüm patronları uyarıyoruz. Hiçbir emekçinin hayatı sahip olduğunuz servetten değersiz değildir. Emekçilerin yan yana gelerek verdikleri mücadele buna en iyi yanıt, bunun en iyi göstergesi olacak, göstergesi olacak, yaşanan iş cinayetinin sonuna kadar takipçisi olacağız!" dedi.

Yakınlarını kaybeden göçmen ailelerin fabrika önünde verdikleri tepkilerse cep telefonlarının kameralarına yansıdı.