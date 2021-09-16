Zeynep Aslan davasında karar duruşması 28 Eylül'de görülecek

32 yaşındaki Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu ve bir çocuk annesi Zeynep Aslan, geçtiğimiz yıl antreman sırasında kamyon çarpması sonucunda yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda "asli kusurlu" bulunan kamyon şoförü Aycan Yörük, buna karşın önceki duruşmada tahliye edilmişti.

Davaya ilişkin bugünkü duruşmada karar çıkmazken, bir sonraki duruşma 28 Eylül'de görülecek.

Aile avukatları kusur oranının hesaplanması için dosyanın Adli Tıp'a gönderilmesini isterken, savcılık verdiği mütalaasında Zeynep Aslan'a kamyonla çarparak ölümüne sebep olan sanık hakkında taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan ceza istedi.

28 Eylül'deki duruşmada kararın açıklanması bekleniyor.