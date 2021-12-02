Zeynep Altıok Akatlı'ya 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası

Eski CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı'ın "Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava, Urla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Akatlı hakkında 11 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Akatlı, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CB hakaret suçlaması ile yargılandığım davada ifade ve düşünce özgürlüğü hakkı bir kez daha mahkum edildi. Hak savunusu yolunda doğru bildiğimi söylemeye devam edeceğim" dedi.