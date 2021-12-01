Boyun Eğme gazetesine 'hakaret' davası: Erdoğan'ın adı bile geçmiyor ama fotoğrafı yetti!

TKP'nin yayın organı Boyun Eğme'nin 288. sayısında "Ülkeye Çöken Çete İşte Bu Fotoğrafta" manşeti atılmış, bir de değerlendirme yazısına yer verilmişti.

Bu manşet nedeniyle Boyun Eğme'nin Sorumlu Müdürü Mesut Gülçiçek'e 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla dava açıldı.

İstanbul Anadolu 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davanın ilk duruşması 8 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek.

Gülçiçek hakkında hazırlanan iddianamede Boyun Eğme'nin 24 Mayıs 2021 tarihli 288. sayısında yer alan şu ifadeler dava konusu olarak gösterildi:

"Başka yerde aramayın ÜLKEYE ÇÖKEN ÇETE İŞTE BU FOTOĞRAFTA Sedat Peker'in yeni videosu sonrası tartışmalar büyüyor. Derin devletin başı Ağar mı Pelikancılar mı? Soylu paçayı kurtaracak mı? Suikastler, uyuşturucu ticareti... Tüm bu kirli işlerin sorumlusu kim?'' başlığı altında yayınlanan fotoğrafta, Cumhurbaşkanının sağ tarafında iş insanı Güler Sabancı, sol tarafında Rahmi Koç ve bazı iş insanlarının bulunduğu, fotoğrafın alt tarafında da ''ÇETEYİ BAŞKA YERDE ARAMA! ÖZELLEŞTİRMELERİ SAYESİNDE HALKIN MALINA ÇÖKEN KOÇLAR, SABANCILAR, İÇ SAVAŞTA MİLYONLARIN ÖLDÜĞÜ ÜLKELERE EL ALTINDAN SİLAH SATAN ETHEM SANCAK'LAR, BAYRAKTARLAR, GEMİCİKLER İŞLETEN, O GEMİLERLE UYUŞTURUCU TAŞIYAN ''İŞ İNSANI'' SİYASETÇİ ÇOCUKLARI, İŞLETMECİ ADIYLA KÖPRÜYÜ, OTOBANI, HASTANEYİ HARACA BAĞLAYAN ŞİRKET PATRONLARI, DOĞAYI TALAN EDEN ALTIN MADENCİSİ, TAŞ OCAKÇISI, HİDROELEKTRİK SANTRALCİSİ, KISACASI SERMAYE SINIFI... PATRONLAR... EMEĞİ SÖMÜRENLER... SÖMÜRÜ DÜZENİNDE ''TEMİZ'' İŞ OLMAZ. FİGÜRANLARIN BAŞ AKTÖRÜ GİZLEMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ. SERMAYE DÜZENİ ÇETE DÜZENİDİR. ÇETENİN TÜMÜYLE HESAPLAŞACAĞIZ'' şeklinde ifadeler bulunduğu..."

İddianamede dergide geçen bu ifadeler için "Bültende geçen ifadelerin Cumhurbaşkanını tahkir kastı ile yazıldığı, yazı içeriğinde geçen ifadelerin düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmış olup şüphelinin bu suretle üzerine atılı Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçunu işlediği anlaşılmakla..." iddiasına yer verildi.

Hazırlanan iddianamede Gülçiçek'in, 5237 sayılı TCK'nın 299/1-2 maddeleri gereğince cezalandırılmasına ve TCK'nın 53. maddesinde öngörülen güvenlik tedbirlerine hükmedilmesine karar verilmesi istendi.

Gülçiçek'in avukatı Özgür Murat Büyük metinde Erdoğan'ın adının bile geçmediğini, ona dönük bir hakaretin yer almadığını söyledi. Büyük Erdoğan'ın fotoğrafını görmek bile savcılar için suç bulmaya yettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

Savcıların iddianame yazmaya karar verirken aradıkları kriter Erdoğan'ın fotoğrafı oldu. Fotoğraf varsa suç oluşmuştur. Hukuki değerlendirme bu olsa gerek. İddianameyi tekrar tekrar okumama rağmen dava konusu yazının yer aldığı Boyun Eğme'nin 288.sayısındaki haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adına rastlayamadım. Yazının esası sermaye sınıfı ile onunla işbirliğinde olan kesimlerdi. Erdoğan'la yer aldıkları bir fotoğraf kullanılmıştı haberde. Yazının tamamında sermaye sınıfı temsilcilerinin ülkeyi örgütlü bir biçimde nasıl yağmaladığı anlatılmasına rağmen Savcı iddianamede yaptığı hukuki değerlendirmede yazının Cumhurbaşkanını tahkir kastıyla yazıldığı kanaatine varmış. Erdoğan'ın adının veya cumhurbaşkanı kelimesinin geçmediği bir haberde Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu işlendiğini iddia etmek ancak iddia edenin düşünce dünyasında vardığı bir sonuç olabilir. Yoksa böyle bir yazıdan ve iddianameden suç çıkmaz...