Genco Erkal'ın yargılandığı 'Erdoğan'a hakaret' davası başladı: 'İsteniyor ki herkes itaat etsin'

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

Erkal hakkında hazırlanan iddianamede, Erdoğan'ın diplomasını sorgulayan ve başkanlık sistemini eleştiren iki paylaşımı ile 2020 yılında yaptığı Ayder Yaylası'nda betonlaşmaya karşı paylaşımının ”Cumhurbaşkanına hakaret” içerdiği ileri sürülmüştü.

Erkal'ın yargılandığı davanın duruşması bu sabah saatlerinde başladı.

Genco Erkal'ın kimlik tespitinin yapılmasının ardından, iddianame okunmaya başladı.

Duruşmada savunmasını Genco Erkal "Ben kimseye hakaret etmedim. İddianamedeki paylaşımları ben yaptım. Bu iktidarın doğa ile arası hiçbir zaman iyi olmadı. Her zaman satılacak arsa önemli oldu. Kaz Dağları, imara açılan kıyılar bunlara örnektir. Paylaşımda geçen ifade de hakaret değil bu durumu eleştiren bir paylaşımdır, bir tespittir" dedi.

Erkal sözlerine şöyle devam etti:

“İkinci paylaşım ise cumhurbaşkanının diploması ile ilgilidir. Bu durum üzerine pek çok haber yapıldı, kitaplar yazıldı. Pek çok kez gündem oldu. Bu konu özel hayatın gizliliği ile ilgili değildir, açık ve net olmalı, biz bu diplomayı bir görelim dedim.

Üçüncü tweetim ise çobanlıkla ilgili, ben çağdaş toplum özgür bireylerden oluşur, ben sürünün bir parçası olmayı reddediyorum. Ben Türk usulü başkanlık sistemini eleştiriyorum, sağlıklı olmadığını düşünüyorum, zaten politik ve ekonomik durum da bunu gösteriyor.

Sonuç olarak, cumhurbaşkanı hakaret suçundan bu kadar insana dava açılmasını ifade özgürlüğü üzerine kurulan ciddi bir baskı olarak görüyorum. İsteniyor ki kimse ses çıkarmasın, herkes itaat etsin. İnsan hakları uyarınca bu suçun kaldırılması gerekir, takdir sizindir."

Erkal'ın bu sözleri sonrası konuşan müşteki vekili ise "Sanığın beyanları müvekkilimin kişilik haklarını ihlal etmiştir. İfade özgürlüğü kapsamında sayılamaz. Cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

Av. Turgut Kazan "katılma talebinin kabulünü isterim. Genco Erkal'in sözlerinden zarar gördüğünü beyan eden bir tarafın katılma talebinin Mahkeme kararı ile kayıt altına alınmasını talep ederiz" dedi.

Mahkeme bunun üzerine atılma talebinin kabul edilmesine karar verdi.

Av. Turgut Kazan söz alarak "yakın zamanda Sorli davasında karar verildi. 6 yılda binlerce insana cumhurbaşkanı hakaret suçundan dava açıldı. Pek çok ülkede bu suçtan dava açılmıyor. Eon davası da cumhurbaşkanına "Defol, gerizekalI" diyen kişiye 30 Euro ceza veriyor. AİHM bunu ihlal sayıyor" dedi.

Av. Kazan, mahkemeye "Cumhurbaşkanına özel koruma sağlayan bu maddenin artık uygulanmaması gerekir. Söz konusu madde AİHS'nin 10.maddesi ile bağdaşmaz. TCK 299. Maddesi uygulanamaz. Olgu yoktur. Olgu yoksa suç zaten yoktur" ifadelerini kullandı.

Mahkeme karar açıklayarak, duruşmaya son verdi. Gelecek celse, 11 Mart 2022 saat 09.30'a ertelendi.