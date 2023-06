Zeydan Karalar'dan 'parti görevlisine vurdu' iddiası ile ilgili açıklama

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, parti görevlisine vurduğu iddia edilen görüntüler ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Karalar'ın kendisini eleştiren bir parti mensubunu yanına çağırıp vurduğu iddia edilmişti.



Karalar sosyal medya hesabından "Her gün iftira, her gün montaj… Siz bu palavralarla Adana delikanlısını yıkabilir misiniz? 45 yıllık can gardaşıma tokat atmışım. Dinleyin de tokadı görün" açıklaması yaparak, söz konusu kişinin açıklamalarının yer aldığı bir video paylaştı.

Videodaki kişi, Karalar'ın kendisine vurmadığını ve uzun yıllardır arkadaş olduklarını söyledi.