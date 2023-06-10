Dayanışma umut oldu: Hatay'da sanat konteyneri kuruldu

Haluk Polat şefliğindeki WePlay çatısı altında çalışmalarını yürüten 12 koronun sahne aldığı 'Yolculuğun Anlamı' adlı konserden elde edilen gelir ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin işbirliği ile çocuklar ve gençlerin kullanabileceği sanat konteyneri inşa edildi. Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Harbiye Semt Evi’nde kurulan ve bugün açılışı gerçekleşen konteyner, çocukların farklı sanat alanlarında üretimde bulunabileceği şekilde düzenlendi. Sanat konteynerine sanatçı Orhan Aydın'ın depremde yaşamını yitiren kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş’in adı verildi.

Konserlerde sahne alan koristlerin yanı sıra Türkiye Komünist Partisi Psikososyal Destek Ekibi’nin de yer aldığı açılışta konuşan Haluk Polat, sözlerine açılışta bulunan ve konteynerin alınmasında desteği olan herkese teşekkür ederek başladı. Bu açılışın bir başlangıç olduğunun dile getiren Polat konuşamasını “Sürekli burada olacağız. Buradaki amacımızın çocuklar ve gençlerle birlikte sanatı, müziği yaşamak ve yaşatmak olduğunu düşünüyoruz. Bunu hep birlikte dayanışarak gerçekleştirebileceğimize inanıyorum” sözleriyle sonlandırdı.

'Bir hayalimiz var'

NHKM adına konuşan Ender Özer ise dayanışma konserlerinde sahne alan müzisyenlere ve bilet alarak konteynerin açılışına destek olan herkese teşekkür etti. Özer konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Deprem felaketinin üzerinden 4 ay geçmiş olmasına rağmen, Hatay’da belki çok temel ihtiyaçlar karşılanmış olabilir ama insani koşullar hâlâ oluşturulabilmiş değil. Sanat konteynerini oluşturma fikri bölgede yaşayan çocuklar ve gençlerin sanat aracılığıyla kendilerini ifade edebilmelerini ve en önemlisi kendileri için yeniden umutlu bir gelecek hayal etmelerini sağlamak için ortaya çıktı. Komünist sanatçılar olarak bizim de bir hayalimiz var: Depremde ülkecek altında kaldığımız enkazın altında bir daha kalmamak, insanları birbirine muhtaç eden, kul eden bu düzeni değiştirmek. Bu hayalimizi gerçekleştirebileceğimizi bilerek umudumuzu inancımıza yoldaş ediyor ve birlikte mücadele ediyoruz. Bugün yapılan açılış, bu mücadelenin adımlardan sadece bir tanesi. Biliyoruz ki bizi dayanışma ve birlikte mücadele etmek kurtaracak.”

'İnsanlık yalnızca dayanışmayla bir arada durabiliyor'

Açılışa görüntülü arama ile katılan Orhan Aydın, kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş’in adının verildiği konteynerin açılmasında emeği geçen herkese ve bu girişime öncülük eden TKP’ye teşekkür etti. Sanat konteynerinin hayata katacağı dayanışmanın, geleceğin sanat üretimi ve bölge için nefes olacağını, her yaştan insanlar ama özellikle çocuklar için bir sevinç yumağı oluşturacağını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Şarkılar türküler söylenir, öyküler anlatılır, danslar edilir, resimler yapılır çünkü biliyoruz ki bu alçak sistem insanımız enkazların altında bıraktığı günden beri değişen bir şey yok. Yalnızca dayanışmayla insanlık bir arada durabiliyor. Bunların en güzel örneklerini daha ilk günden itibaren TKP ve diğer dostlar, gönüllü yurttaşlar sayesinde yaşabildik. Dayanışarak geleceği çok farklı şekilde örebiliriz. Bu konteyner da bunun en önemli örneklerinden birisi.”

Koruyucu ve önleyici ruh sağlığı çalışmaları yapıldı

Konuşmaların ardından açılış hep birlikte söylenen şarkılar, TKP Psikososyal Destek Ekibi’nin yetişkinler ve çocuklara yaptığı çalışmalarla devam etti.

TKP Psikososyal Destek ekibi yürütücüsü klinik psikolog Dr. Nevin Eracar, Dr. Öğretim Üyesi Fulya Dönmez ile birlikte yaptıkları yetişkinlerle yönelik çalışmaları şöyle aktardı: “Bölgede toplu taşıma olmamasına rağmen uzun bir yol katederek çocuklarını etkiliğe getirmiş olan annelerle eylemsel tekniklerin kullanıldığı koruyucu ve önleyici ruh sağlığı çalışmaları yapıldı. Depremden bugüne taşıdıkları güçlükleri nasıl yaşıyorlar, geleceğe dair umutlanmak ve umut için güçlenmek adına neler yapabilirler ve kendi güçlerini nasıl birleştirebilirler. Geleceğe ve hayata tutunmak için ruhsal zihinsel ve fiziksel kapasitelerini nasıl bütünleştirebilirler gibi soruların cevaplarını aradığımız bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Çalışmaya samimiyetle katıldılar ve bu tür desteklere daha çok ihtiyaçları olduğunu açıkça ifade ettiler.”

'En önemli şey çocukların duygularını ifade edebilmeleri'

Çocuklarla yapılan resimli hikaye atölyesini yürüten Mehmet Okuroğlu ise çalışmanın amacını şöyle özetledi: “Masallar çocukların kendi duygularıyla bağ kurabilmelerinin en kolay araçlarından birisidir. Biz de kısıtlı sürede yapabileceğimiz en önemli şeyin çocukların duygularını ifade edebilmelerini düşünüyoruz. Bu çalışmada da emek ve mülkiyet çatışmasını eşitlikçi bir dil ve umutlu sonla aktaran bir masalı çocuklarla birlikte yeniden kurup, resmettik. Çocuklar bu çalışmayla birlikte üretecek kendini özgürce ifade ettiler.''

Sanat konteynerindeki çalışmalar gönüllülerin desteğiyle düzenli olarak devam edecek.