11 müzik topluluğundan dayanışma konseri: Hatay’da sanat konteyneri kurulacak

An Vokal, Ychorus, Dem Vokal, Chorvus, Sinope, Kısmet Fatka, Prote, Ortaköy Dreaming, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Ruhi Su Akademi Korosu ve Los Obreros müzik toplulukları Hatay’da bir sanat konteyneri kurulması için bir araya geldi.

Haluk Polat’ın şefliğini üstlendiği 11 koro ve vokal topluluğu bu akşam 20.00’de IF Beşiktaş’ta dayanışma için Balkanlar’dan Anadolu’ya pek çok halk şarkısı ve türküsünü seslendirecek.

'Yolculuğun Anlamı' adını taşıyan konserden elde edilecek gelirle kurulacak konteynere sanatçı Orhan Aydın’ın depremde hayatını kaybeden kızı Eylem Şafak Aydın Yetiş’in adı verilecek ve anısı yaşatılacak. Bu konteynerde çocukların ve gençlerin kullanabilecekleri müzik aletleri ve bir kütüphane olacak. Konteynerde dinletiler, atölyeler ve müzik çalışmaları yapılması planlanıyor.