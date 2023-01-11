Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümü: 'Pencereden atladı' deyip serbest kaldı

Zerin Kılınç, Eskişehir’de 20 Haziran 2022 günü saat 21.30 sıralarında, oturduğu dairenin ikinci katının penceresinden "düşme" sonucu, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Düşme anını gören esnaf M.Y.’nin yardıma koştuktan sonra yukarıya doğru bakarak bir şeyler söylediği ve el işaretiyle birisini aşağı çağırdığı da görüntülere yansıdı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, soruşturma kapsamında, Kılınç’ın evinde yapılan incelemede, yerde kan lekeleri, sürüklenme izleri, evdeki fırçanın kırık olduğu, evin tuvaletinin içerisinde kırılmış kül tablası ile genç kadının bazı kıyafetlerinin parçalandığını gösteren fotoğraflar dosyaya girdi. Yılmaz S. ifadesinde, genç kadının pencereden atlayarak intihar ettiğini ileri sürdü. Şüpheli ifadesindeki çelişkilere rağmen hakkında herhangi bir adli kontrol kararı bile verilmeden serbest bırakıldı.