Karaman'da korkutan iddia: Öğrenciler Süleymancılara emanet

Karaman'ın Ermenek İlçesi'ndeki Aşağıçağlar Köyü'nde veliler, öğrencilerin sürekli olarak tarikat yurtlarına teşvik edilmesinden duydukları rahatsızlıkları dile getiriyor.

Konuyla alakalı sorunları soL Haber'e ileten bir veli, köydeki kimi öğretmenlerin öğrencileri okul sonrasında Süleymancılara ait olduğu bilinen bazı yurtlara ve sohbetlere götürdüğünü iddia etti.

'Öğrenciler yurtlarda konaklatılıyor'

Konuya dair ismini vermek istemeyen bir öğrenci ve veli, okuldaki öğretmenlerin, öğrencileri Süleymancılara ait yurtlara götürerek burada konaklattıklarını ifade etti. Bazı günlerde daha okuldaki dersler dahi bitmeden, özel araçlarla öğrencilerin bu yurtlara götürüldüğünü ifade eden veliler "Öğrencilerle görüşerek başörtüsü takmaları yönünde baskı uyguluyorlar. Konu teşvik etmenin ötesine geçmiş durumda. Buna hakları yok. Geçtiğimiz haftalarda okulda bir sınıfa giderek buradaki kız öğrencileri başörtüsü bağlamaları konusunda zorlamışlar, öğrencilere eğer başörtüsü bağlamazlarsa cehennemde mavi bir yılanın kendilerini tekrar tekrar ısırıp öldüreceğine dair bir hikaye anlatmışlar" aktarımında bulundu. Veliler çocukların yaşadıkları korku ve endişeyi aileleri ile paylaşmaları neticesinde konuyu öğrendiklerini belirtiyor.

'Başını örten öğrencilere harçlık veriliyor' iddiası

Başını örten öğrencilere kimi öğretmenlerin "teşvik ve motivasyon" için harçlık verdiğini iddia eden veliler yaşanan sorunlara dair seslerini kimseye ulaştıramadıklarını ifade ediyor. Konuya dair okul yönetimine zaman zaman şikayette bulunduklarını ifade eden veliler konuya dair herhangi bir adım atılmadığını belirtiyor.

'Arkadaşlarımızı kız erkek ayrı oturtuyorlar'

Konuya dair soL Haber olarak ulaştığımız öğrencilerden biri ise "Arkadaşlarımızı kızlı erkekli yan yana getirmemeye çalışıyorlar. Yan yana oturtmadıkları zamanlar oluyor. Oturanları uyarıyorlar. Kız öğrencilere türban takmalarını söylüyorlar. Bazı öğretmenler evleri ziyaret ediyor, çocukları bu yurtlara götürmek için aileleri ikna ediyorlar" diyor.

Okul müdürü: İddialar bizim de kulağımıza geldi

İddialar üzerine telefon görüşmesi yaptığımız Karaman Ermenek Aşağıçağlar Ortaokulu Okul Müdürü Mehmet Özdere iddialara dair benzer şeyleri kendilerinin işittiğini ancak somut bir şikayet ya da muhatap olmadığı için herhangi bir soruşturma da olmadığını ifade etti. Özdere "Böyle birtakım iddialar bizim de kulağımıza geldi. Bazı veliler bazen karşılaştığımızda böylesi durumlardan söz ediyorlar. Ancak tarafımıza ulaşan herhangi bir resmi şikayet ya da dilekçe yok. Böyle olmayınca da soruşturma gerektiren bir durum olmuyor. Eğer böyle şeyler varsa dahi okul saatleri dışında oluyordur. Bizim bilgimiz yok. Yani öğrenciler okuldayken kimse öğrencileri alıp bir yerlere götürmüyor. Okul dışındaki konular ise şikayetin ve talebin konusu" açıklamasında bulundu.

Geçmiş yıllarda yine benzer yurtlarda çeşitli sorunlarla gündeme gelen Karaman'da veliler, yaşananları kaygıyla karşılarken "öğretmenlerin" sorumluluk ve görev sınırları dışında yaptıkları yönlendirme, teşvik ve uygulamalardan duydukları rahatsızlıkları dile getiriyorlar.