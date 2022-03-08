Zelenskiy'den Avam Kamarası'na: Lütfen Rusya'yı terör ülkesi ilan edin

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video konferans yoluyla İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’na hitap etti.

Zelenskiy, İngiltere ve diğer ülkelerden Rusya'ya karşı yaptırımların artırılmasını hatta Rusya'nın terör ülkesi ilan edilmesini isteyerek, "Medeni ülkelerden yardım bekliyoruz. Lütfen Rusya'ya yönelik yaptırımların baskısını artırın ve lütfen bu ülkeyi terör ülkesi ilan edin" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin ardından Avam Kamarası’nda söz alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Ukraynalı dostlarımıza ihtiyaç duydukları silah ve malzemeleri tedarik etmek için baskı yapmaya kararlıyız. Vladimir Putin felaket girişiminde başarısız olana ve Ukrayna özgür olana kadar elimizden gelen her yöntemi uygulayacağız" dedi. (İHA)