Zelenskiy: Wagner'in taşınmasının ardından Ukrayna'nın kuzeyindeki durum değişmedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Wagner PMC güçlerinin Belarus'a taşınması nedeniyle Ukrayna'nın kuzeyindeki durumun değişmediğini söyledi.

UNIAN'ın aktardığına göre Zelenskiy, "Ordumuz, ülkemizin kuzeyindeki durumun Wagner güçlerinin varlığı nedeniyle değişmediği ve kontrol altında olduğu görüşünde" dedi.

Zelenskiy, Belarus'taki Wagner birliklerinin çok büyük olmayacağına inandıklarını ekledi.

Rusya 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Rusya'nın Ukrayna'daki askeri varlığının önemli bir kısmını oluşturan paralı asker grubu PMC Wagner, ayaklanma başlatmış ve Rusya'nın Rostov kentini ele geçirdiğini ilan etmişti. Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner grubu, Rostov'un ardından Voronej ve Lipetsk'ti de almıştı. Ayaklanma, Belarus'un arabulucuğuyla sonlandırılmıştı.