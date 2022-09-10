Zelenskiy, Ukrayna'ya İHA tedarik eden Bayraktar'a devlet nişanı verdi

Ukrayna'ya Bayraktar İHA ve SİHA tedariki sağlayan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim.

Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim.

Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim."