Pentagon: Ukrayna'nın karşı saldırısı bir miktar başarılı oldu

Ukrayna'nın geçtiğimiz günlerde Rusya'nın ele geçirdiği topraklara dönük başlattığı karşı saldırı sürerken en son Balakleya şehri çevresinde ve Kupyansk'ın batısında yoğun çatışmaların yaşandığı haberleri gelmişti.

Reuters, adını vermediği bir Ukraynalı generale atıfta bulunarak, Kiev kuvvetlerinin Harkov Oblastı'nda Rus kontrolündeki topraklara ilerlediğini ve 20'den fazla köyü aldığını yazmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın güney ve doğu bölgelerinde bir karşı saldırı sırasında ilerleme kaydettiğini söyleyerek cephedeki gelişmeleri kutladı. Bakan Cuma günü Prag'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda Herson'da başarı görüyoruz, Harkov'da bir miktar başarı görüyoruz ve bu çok, çok cesaret verici" dedi.

Austin: Ukrayna'ya daha çok silah...

Austin, Ukrayna'ya daha fazla silah ve teçhizat teslimatını koordine etmek için Avrupa'ya düzenlediği seyahat kapsamında Perşembe günü Almanya'nın Ramstein kentinde bir toplantıya katılmıştı.

Kiev'in silah tedarikçileri arasında düzenlenen toplantıda Austin, ABD'nin Ukrayna'ya zırhlı araçlar ve dört obüs ile birlikte yaklaşık 675 milyon dolar değerinde mühimmat teslim edeceğini duyurmuştu.

ABD, 2014'teki iktidar değişiminden bu yana Ukrayna'ya 17 milyar dolardan fazla askeri yardımda bulundu ve Şubat ayından bu yana 14,5 milyar dolar daha verdi.

Rusya: Ukrayna kuvvetlerinin son saldırısı başarısız oldu

Öte yandan Moskova, Kiev'in Herson'daki son saldırısının başarısız olduğunu dile getirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin Herson cephesinde "birkaç başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu" ancak 270'den fazla kişi, üç tank ve 11 zırhlı araç "kaybettikten sonra geri çekildiklerini" duyurdu.