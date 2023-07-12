Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen "NATO Liderler Zirvesi"ne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katıldı. Zelenskiy, zirvede bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, zirvenin ikinci gününde kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, "Savaş devam ettiği sürece NATO'ya alınmayacağımızın farkındayız. NATO'ya üye olabilmek için hayatta kalmamız gerekiyor" dedi.

NTV'nin haberine göre Volodimir Zelenskiy, "G7 ülkelerinin güvenlik garantileri Ukrayna'nın NATO yolu için olumlu bir sinyal. Zirvenin sonuçları iyi" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "Ukrayna için en büyük tehlike Putin'in kazanması. Ukrayna kendi kaderine karar verme hakkına sahip, bu Rusya'ya kalmış değil. Yeni NATO - Ukrayna konseyi çok daha güçlü bir işbirliğini mümkün kılacak" ifadelerini kullandı.