Zelenskiy: Rusya'yla topyekün savaşa girebiliriz

Katıldığı bir etkinlikte "Rusya'yla savaş olasılığı" konusunda sorulan soru üzerine Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, "Mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bir potansiyel mevcut. Bu, Rusya'nın en büyük hatası olacak ve bunun ardından Rusya, Ukrayna, Belarus arasında hiçbir zaman komşuluk olmayacak" şeklinde cevap verdi.

Ukrayna'nın NATO'ya girmesi yönündeki isteklerini tekrar dile getiren Zelenskiy, "Yaptığımız reformlara NATO'nun, AB'nin değil, her şeyden önce halkımızın ihtiyacı var. Yapabileceklerimizi, beklediklerimizi alamıyoruz ancak bizce NATO'nun bize ihtiyacı var, Ukrayna olmadan güçlü bir AB olmaz." dedi.

Zaharova: Zelenskiy'in açıklamaları giderek gerçeklikten kopuyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın açıklaması üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "mantıksız ve gerçeklikten kopuk" değerlendirmesinde bulundu.

Telegram üzerinden yayınladığı mesajda Zaharova "Zelenskiy'nin açıklamaları giderek gerçeklikten kopuyor. Tek bir mantıkla birbirine bağlı olmayan ifadeler, ifadenin herhangi bir kavramsal yaklaşımını ifade etmiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov da Ukrayna liderinin açıklamasından üzüntü duyduğunu söyleyerek "Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş olasılığına ilişkin muhakeme kıyamettir" dedi.

Geçtiğimiz gün Ukrayna'nın Genelkurmay Başkanı "Müziği açıp Kızıl Meydan'da tank sürmek istediğini" ifade etmişti.