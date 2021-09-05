Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Kızıl Meydan'da müzik eşliğinde tank sürmek istiyorum

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalucniy, Cumartesi günü Ukrayna televizyonunda bir izleyicinin sorusuna yanıt olarak, Moskova'daki Arbat Caddesi ve Kızıl Meydan çevresinde bir tank sürmek istediğini söyledi.

Zalucniy ayrıca bunu yaparken müzik açmayı ve tanka Ukrayna bayrağını çekmeyi düşünüp düşünmediğine olumlu yanıt verdi.

Valeriy Zalucniy, haber sunucusunun sorusuna yanıt olarak, "Doğrusunu söylemek gerekirse, bence evet ve Arbat boyunca da sürmek isterim" derken "Evet, ama dikkatli bir şekilde, çünkü bu bir anıttır." ifadelerini ekledi.

27 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ruslan Homçak'ı görevden aldı ve Zalucniy'yi yeni oluşturduğu "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı" makamına atadı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı, Genelkurmay Başkanlığı makamının yerini aldı.

Yeni üst düzey "Başkomutan", Jitomir Bölgesi, Novograd-Volinskiy'de doğdu ve 2019'dan beri Kuzey Harekat Komutanlığı komutanı olarak görev yapmakta.