Zelenskiy: Rusya, Donbass'ı yok etmek istiyor

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları Lugansk'ın Severodonetsk ve Lisiçansk kentlerinde devam ediyor.

BBC News'te yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Severodonetsk'i "bir moloz yığınına" çevirmeye çalıştığını söyledi. Batılı müttefiklerine silah sevkiyatı çağrılarını yineleyen Zelenskiy, "Burada büyük hava bombardımanları ile topçu saldırıları var. İşgalcinin hedefi değişmedi, tüm Donbass'ı yok etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın danışmanı Oleksiy Arestoviç ise "Taktiksel bir Rus zaferi var" diye konuşurken, söz konusu iki kentin yakında Ukrayna topraklarından kopabileceğini kaydetti.

Lugansk Bölge Valisi Sergey Gayday'ın yaptığı açıklamada ise Zolote kasabasındaki birliklerin yakında geri çekilmek zorunda kalabileceği aktarıldı.