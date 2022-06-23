AB'den Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB Komisyonu’nun tavsiye kararını uygun görerek Ukrayna ve Moldova'ya “aday ülke statüsü” verilmesi konusunda anlaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Anlaşma. Avrupa Konseyi, AB'nin Ukrayna ve Moldova'ya aday statüsü verilmesine karar verdi. Tarihi bir an. Bugün, AB yolunda önemli bir adım atılıyor” ifadelerini kullandı.

Michel ayrıca, AB Liderlerinin, Gürcistan'ın Avrupa perspektifini tanımaya karar verdiğini ve belirlenen öncelikler karşılanır karşılanmaz AB’nin Gürcistan’a “aday ülke statüsü” vermeye hazır olduğunu aktardı.