AB Konseyi Başkanı: Eminim ki bugün Ukrayna ve Moldova'ya aday statüsü vereceğiz

Avrupa Birliği yetkilileri bugün Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü verilmesinin tartışılması için bir araya geliyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel yaptığı açıklamada, "Bugün yapacağımız jeopolitik bir seçim ve eminim ki bugün Ukrayna ve Moldova’ya aday statüsü vereceğiz" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Moldova'ya AB aday ülke statüsü verilmesi gerektiğini söylemişti. Von der Leyen'in açıklamaları sonrasında, kararı tartışmak üzere AB ülkeleri bir araya geldiler. Yapılan açıklamalarda, iki ülkeye de AB aday ülke statüsü verilmesine destek veriliyor.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna'nın bir an önce 'aday ülke' kabul edilmesi konusunda üye ülkeler arasında tam bir görüş birliği olduğunu açıklamıştı.