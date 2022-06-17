AB Komisyonu Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesini tavsiye etti.

Avrupa Birliği Komisyonu Ukrayna'ya AB üyeliği adaylık statüsü verilmesini tavsiye etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Twitter hesabından yaptığı açıklamada kararı duyurdu.

Ursula von der Leyen "Ülkenin bir dizi önemli reformu gerçekleştireceği anlayışıyla Ukrayna'ya aday statüsü verilmesini tavsiye ediyoruz. Ukrayna, Avrupa değerlerine ve standartlarına uyma taahhüdünü açıkça göstermiştir" diye yazdı.

Daha önce Bloomberg'in konuyla ilgili iki kaynağına dayandırdığı haberinde, AB'nin yürütme organı AB Komisyonu'nun bugün, Ukrayna ve Moldova'nın adaylık statülerini, gelecekte hukukun üstünlüğü, adalet ve yolsuzlukla mücadele konularında yerine getirmesi gereken koşullarla birlikte onayladığı belirtilmişti. Komisyonun ayrıca Gürcistan'ın belirli koşulları yerine getirmesinin ardından adaylık statüsü almasını tavsiye ettiği ifade edilmişti.