AB liderleri Ukrayna'da

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi bugün sabah saatlerinde trenle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ziyareti, "Bu önemli bir an. Ukraynalılara gönderdiğimiz bir birlik mesajı" diye yorumladı. Macron, Scholz ve Draghi'nin ziyaretine Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis de katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupalı liderlere ülkesi ve halkı adına destekleri için teşekkür etti. Ancak Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, "Her gün Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silah ve teçhizatı almak için mücadele ediyorum" diyerek özellikle Avrupa Birliği'nden gelen "zayıf" desteği eleştirmişti.

'Avrupa Ukrayna'nın en büyük destekçisi'

Reuters'in haberine göre, Scholz, Macron ve Draghi, Avrupa'nın Rus enerjisine bağımlılığını azaltmak için pratik adımlar attığını, Kiev'e gönderilen askeri yardımla Ukrayna'nın en güçlü destekçileri olduklarını söylediler. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın "Ukrayna'nın kaderine tek başına karar verebilmesi için her şeyi yaptığını" söyledi.

'Ukrayna Avrupa'nın desteğiyle her şeyi yeniden inşa edecek'

Associated Press'in haberine göre, AB liderleri Kiev'e geldiğinde hava saldırısı sirenleri açıldı. AB liderleri, Kiev'deki Rusya - Ukrayna çatışmalarında en fazla zarar gören bölgelerden Irpin'i de ziyaret ederek, bölgedeki yıkımı kınadılar.

Almanya Şansölyesi Scholz, "Masum siviller vuruldu, evler yıkıldı. Askeri altyapısı olmayan koca bir kasaba yok edildi. Bu, basitçe yıkım ve işgal için ortaya çıkan Rus saldırganlık savaşının acımasızlığı hakkında çok şey söylüyor. Karar verdiğimiz her şeyde bunu aklımızda tutmalıyız” dedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi de, Irpin turu sırasında Ukrayna'nın Avrupa'nın yardımıyla "her şeyi" yeniden inşa edeceğini söyledi.