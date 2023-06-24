Zelenskiy: Putin silahlandırdıkları tarafından kuşatma altında

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Wagner grubunun ayaklanma girişimine ilişkin yorumunda "Rus propagandasının yalanları gizlemeyeceğini" savundu.

Zelenskiy, "Rusya'nın zayıflığı ortada. Rusya, askerlerini ve paralı askerlerini topraklarımızda tuttuğu müddetçe daha sonra bunların hepsi kendine daha fazla kaos, acı ve sorun olarak geri dönecek. Bu da apaçık ortada. Ukrayna, Avrupa'yı Rus kötülüğünden ve kaosun yayılmasından koruyabilir. Dayanıklılığımızı, birliğimizi ve gücümüzü koruyoruz. Bütün komutanlarımız, bütün askerlerimiz ne yapacaklarını biliyorlar. Ukrayna'ya zafer!" paylaşımında bulundu.

Putin'in kendi silahlandırdığı gruplar tarafından sarıldığını kaydeden Zelenskiy, "İnsanları hor gören ve yüz binlercesini savaşa gönderen (Putin), kendi silahlandırdıkları tarafından Moskova bölgesinde kuşatma altında" ifadesini kullandı.

'Herkesin korktuğu kötülüğe son verme zamanı geldi'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Wagner grubunun isyan girişimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Rusya’nın çok güçlü olduğunu söyleyenler şimdi bakın" diyen Kuleba, “Sahte tarafsızlıktan ve gerginliği tırmandırma korkusundan vazgeçme, Ukrayna’ya ihtiyacı olan tüm silahları sağlama, Rusya ile dostluğu veya ticareti unutma zamanı geldi. Herkesin tiksindiği, ancak yok etmekten korktuğu kötülüğe son verme zamanı geldi” dedi. (AA)