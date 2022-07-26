Zelenskiy, Odessa'ya hava saldırısı düzenlendiğini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Tahıl Anlaşması'nın ardından Odessa bölgesine ikinci hava saldırısının düzenlendiğini öne sürdü.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Zelenskiy, saldırının Odessa'daki Zatoka köyüne yapıldığını aktararak, "Bu sabah. Sıradan bir köy olan Zatoka. İnsanların barındığı, yaşadığı, sadece yaşadığı bir yer. Bir üs ya da asker yok. Rusya Federasyonu'ndan teröristler vurmak istiyor. Her şeyden onlar sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.

Konuya dair açıklamada bulunan Ukrayna Savunma Bakanlığı Danışmanı Yuri Sak ise Odessa limanına yakın bir bölgeye saldırının gerçekleştirildiğini söyledi.