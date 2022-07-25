Ukrayna: Saldırılar devam ederse tahıl sevkiyatı 24 ay sürer

Rusya'nın Odessa'ya yönelik saldırısının ardından, İstanbul'da imzalanan Ukrayna tahılı koridoru anlaşması tartışmaya neden oldu. Ukrayna yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırılara devam etmesinin tahıl ihracatının sekteye uğramasına neden olacağı ve planlanan sürede istenilen miktarda tahıl arzının sağlanamayacağı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Odessa saldırısının ardından yaptığı açıklamada, Moskova'nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla saldırıdan bir gün önce imzalanan bir anlaşmayı uygulamasına güvenilemeyeceğini dile getirdi.

Saldırı tahıl depolarında hasara neden olmadı

Suspilne'nin haberine göre, Ukrayna ordusu Rusya'nın füze saldırısının limandaki tahıl depolarına isabet etmediği ve önemli bir hasara neden olmadığını açıkladı. Ukrayna ordusuna göre, Rus savaş gemilerinden ateşlenen iki Kalibr füzesi, limandaki bir pompa istasyonunun bulunduğu bölgeyi vurdu ve iki füze de hava savunma güçleri tarafından imha edildi.

Kiev hazırlıklara devam ediyor

Kiev yönetimi, tahıl sevkiyatlarını yeniden başlatmak için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Limanlarımızdan tarım ürünleri ihracatının başlatılması için teknik hazırlıklara devam ediyoruz" dedi.

Odessa saldırısı

Rusya dün yaptığı açıklamada, bir Ukrayna savaş gemisini ve Odessa'daki bir silah deposunu yüksek hassasiyetli füzeleriyle vurduğunu açıklamıştı.

'Böyle devam edilemez'

Moskova ve Kiev tarafından Cuma günü imzalanan anlaşma, Ukrayna'nın tahıl sevkiyatlarını savaş öncesi ayda 5 milyon ton seviyelerine geri getirerek küresel gıda fiyatlarını frenlemeye yardımcı olması için yürürlüğe girdi.

Reuters'in haberine göre, Zelenskiy'in ekonomi danışmanı Oleh Ustenko, "Dünkü saldırı kesinlikle böyle devam edilemeyeceğini gösteriyor" dedi.

İhracat 9 ay değil, 24 ay sürer

Ustenko, Ukrayna'nın önümüzdeki dokuz ay içinde 60 milyon ton tahıl ihraç edebileceğini, ancak liman operasyonları kesintiye uğrarsa, ihracatın anlaşmada belirtildiği gibi 9 ayda sona eremeyeceği, 24 aya kadar süreceğini söyledi.