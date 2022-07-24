Zelenskiy: Ukrayna ordusu Herson'a 'adım adım' ilerliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yayımladığı videoda, Ukrayna kuvvetlerinin Doğu Karadeniz'deki Herson'a "adım adım" ilerlediğini söyledi.

The Guardian'ın haberinde, Herson'a yönelik karşı saldırının Donbass'taki ana muharebe bölgesinde bir kaymaya işaret edebileceği belirtildi.

'Savunmadan karşı saldırıya geçildi'

AFP'nin haberine göre Herson'un Ukraynalı yetkilisi Serhiy Hılan, Ukrayna devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Herson bölgesinin Eylül ayına kadar kesinlikle kurtarılacağını ve tüm işgalcilerin planlarının başarısız olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Hılan, Ukrayna birliklerinin ilerlediğini ve "savunma pozisyonundan karşı saldırıya geçildiğini" sözlerine ekledi.

Rusya seçim komitesi kurdu

Rusya, 3 Mart'ta Herson'u ele geçirmişti. Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna bölgesi Herson'da kurduğu askeri-sivil yönetiminin basın servisi, dün yaptığı açıklamada, bölgenin Rusya'ya katılım konusunda referandum yapmak için yedi üyeli bir seçim komitesi oluşturulduğunu söyledi.