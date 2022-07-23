Rusya ele geçirdiği Herson'da 'Rusya'ya katılma referandumu' için seçim komitesi kurdu

Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna bölgesi Herson'da kurduğu 'askeri-sivil yönetim'inin basın servisi, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bölgenin Rusya'ya katılım konusunda referandum yapmak için yedi üyeli bir seçim komitesi oluşturulduğunu söyledi.

Açıklamada "Herson Bölgesi askeri-sivil idare başkanının 22 Temmuz 2022 tarihli kararnamesine göre, üç yıllık görev süresi olan yedi üyeden oluşan Herson Bölgesi seçim komitesi oluşturulmakta ve adaylıklar kabul edilmektedir." denildi. Komitenin Herson Bölgesi'nin Rusya'ya katılması için referandum yapılması amacıyla oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Küresel uygulamaya göre bu seçimler ve referandumlar yoluyla yapılacak" denildi.

Cumartesi günü ayrıca Zaporojiya Bölgesi'nde kurduğu yönetiminin başkanı Yevgeniy Balitskiy de Rusya'ya katılım konusunda referandum yapmak için bir seçim komitesi oluşturulmasına ilişkin bir kararname imzaladı.

Ukrayna'nın güneyinde bulunan Herson, Kırım Cumhuriyeti ile sınır komşusudur. Mart ayının ortalarında Rusya Savunma Bakanlığı, bölgenin tamamen Rus birlikleri tarafından kontrol edildiğini açıklamıştı.