Rusya Savunma Bakanı: Ukrayna limanlarının açılmasından istifade etmeyeceğiz

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren Tahıl Anlaşması AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, tören sonrası tahıl anlaşmalarının içeriklerine dair açıklamalarda bulundu. Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Şoygu söz konusu anlaşmalardan birincisini Rusya ile Birleşmiş Milletler’in imzaladıkları memorandumun oluşturduğunu söyledi. Bu memorandum, Rus tarım ürünleri ve gübresinin dünya pazarlarına tedarikine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına, BM’nin müdahil olmasını içeriyor.

Şoygu, İstanbul’da imzaladıkları ikinci anlaşmanınsa tahılın Ukrayna’nın denetimindeki Karadeniz limanlarından nasıl sevk edileceğine ilişkin algoritmayı içerdiğini kaydetti. Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’daki tahılın çıkarılması için ülke limanlarının, döşenmiş olan mayınlardan arındırılacak olmasından ve bu limanların açık kalacak olmasından askeri avantaj sağlamak adına yararlanmayacaklarını belirtti.

'Tüm ön koşullar sağlandı'

Tahılın sevkiyatı için Ukrayna limanlarında yapılması gereken çalışmalar hakkında bir tarih belirlendiğini de ekleyen Şoygu, Rossiya-24 televizyonunda yayınlanan açıklamalarında, İstanbul’da imzalanan anlaşmalar sayesinde, gıda ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılabilmesi için tüm ön koşulların sağlandığını söyledi. İmzalanan anlaşmalar temelinde, gerekenlerin yapılmasına gelecek birkaç gün içinde başlanacağını kaydetti.

Şoygu, "Burada bahsettiğimiz sadece tarım ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına başlanması değil, tabii ki tarım ürünleri ve gübrenin Rusya limanlarından sevkiyatı konusunda da çalışmaların başlatılmasından da bahsediyoruz" diye ekledi.

'Anlaşmaları birbirini tamamlayan bir bütün olarak görüyoruz'

Rusya Savunma Bakanı ayrıca, Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılmasına ilişkin Türkiye ve Birleşmiş Milletler’le imzaladıkları anlaşma ile Rusya tahılı ve gübresinin sevkiyatının önünün açılmasına dair sadece Birleşmiş Milletler’le imzaladıkları her iki anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesinin, küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına yardım edeceğini belirtti.

Şoygu, bu iki anlaşmanın birbirine bağlı olduğunu ve anlaşmaları birbirini tamamlayan tek bir paket olarak gördüklerini de belirtti. Sergey Şoygu, söz konusu anlaşmaların imzalanmasının Türkiye ile Birleşmiş Milletler’in arabuluculuk rolleri sayesinde mümkün olduğunu da ekledi.