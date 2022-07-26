soL TV | Rusya: Tahıl Anlaşması operasyonlarımıza engel değil

Ukrayna ve Rusya’nın Karadeniz’den tahıl akışı konusunda uzlaşmaya varmasının üzerinden günler geçmesine karşın Ukrayna’nın kıyı şeridinde savaş tüm hızıyla sürüyor. Anlaşmadan bir gün sonra Odessa Limanı’ndaki hedefleri vuran Rusya, ardından liman kenti Mikolayiv’i hedef aldı. Rusya saldırıda Ukrayna’nın füze bataryalarının imha edildiğini söyledi.