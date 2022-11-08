Zelenskiy 'müzakere şartlarını' açıkladı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, kişisel Telegram kanalından yayınladığı videoda, Rusya'yla müzakerelerin gerçekleşmesi için koşullarını duyurdu. Zelenskiy, açıklamasında müzakere koşulları arasında "ilhak edilen bölgelerin geri verilmesi" ve "tüm kayıplar için tazminat" taleplerini saydı.

Zelenskiy, İngilizce altyazıyla yayınladığı videosunda ayrıca Rusya'dan "Bunun bir daha asla olmayacağının garantisi" ve "Birleşmiş Milletlere saygı" da talep ederken, "savaş suçlularının cezalandırılması"nı da müzakere masasına oturmak için zorunlu koşulları arasında belirtti.

Volodimir Zelenskiy ek olarak "Rusya'nın füze ve insansız hava aracı terörünün son zamanlardaki tırmanışının ancak dünyanın yanıt vermesiyle sonuçlandığını söyleyebiliriz. Dünya Ukrayna'ya yeni yardımlarla yanıt verdi. Mümkün olduğu kadar çok ülkenin bu yardıma katılması için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

WP: ABD gizlice 'müzakerelere açık olduğunuzu gösterin' dedi

ABD menşeli Washington Post (WP) gazetesi, Beyaz Saray'ın gizli görüşmeler vasıtasıyla Ukrayna'ya "Rusya ile müzakerelere açık olduğunu göstermesi talebi sunduğunu" öne sürdü.

WP'nin Cumartesi günü yayınladığı haberinde Biden yönetiminin gizli olarak Ukrayna liderliğini Rusya ile müzakereye açık olduklarının sinyalini vermeye ve Rusya'da "yönetim değişikliği olmadığı sürece" barış görüşmelerine katılmayı reddetme yönündeki kararı kamuoyuna bırakmaya teşvik ettiği belirtildi.

Gazeteye konuşan hükümet kaynakları, ABD'nin talebinin Ukrayna'yı müzakere masasına itmeyi amaçlamadığı ancak bunu çatışmanın uzun yıllar boyunca sürmesine itiraz eden seçmenlerle karşı karşıya olan ülkelerin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesini sağlama hesabıyla yapıldığını söyledi.

Zelenskiy'nin "müzakere koşulları" açıklamasıysa bu haberin yayınlanmasını takip eden günlerde gelmiş oldu.

Müzakerelere 'yasal engel'

4 Ekim'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere yapmasını yasaklayan kararı yürürlüğe koymuştu. Bu koşullarda Kiev Rusya'da bir hükümet değişikliği olmadığı sürece müzakerelere yanaşmayacağını ilan etmişti.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ysa geçtiğimiz haftanın başında yaptığı açıklamasında "Yeni bölgesel gerçekleri dikkate alarak müzakere sürecini yeniden başlatma arzusu hakkında Kiev'den hâlâ net sinyaller beklediklerini" söylemişti.