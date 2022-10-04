Zelenskiy kararname imzaladı: 'Putin ile müzakere yapılamaz'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere edilmesinin mümkün olmadığına dair ifadeler barındıran Ukrayna Milli Güvenlik Konseyinin hazırladığı kararnameye imza attı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi'nin 30 Eylül'de hazırladığı kararnamenin yürürlüğe girdiği bildirildi.

Kararnamenin ilk paragrafında, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere yapılamaz" ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarından geri çekilmesi için gereken adımların atılması, Rus askeri saldırılarının püskürtülmesi, Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi, ordunun daha fazla eğitim alması, savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve savunma imkanlarının artması için uluslararası desteğin sağlanması gibi alınacak tedbirleri içeren kararnamede, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna Meclis Başkanı ve Ukrayna Başbakanı'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) ortak başvuru metni onaylanmalıdır."