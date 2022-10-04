Elon Musk'ın 'Ukrayna'da barış' paylaşımına tepki: 'S... git, sana verebileceğim en diplomatik yanıt'

Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk, Twitter hesabından "Ukrayna-Rusya Barışı" başlığı altında dört madde sıraladı.

Musk, "Ukrayna'da barış" formülü olarak, “ilhak edilen bölgelerde BM gözetiminde yeni referandum” yapılması, Kırım’ın “1783’ten beri olduğu gibi” Rusya içinde kalması, Kırım’a su teminatının garanti edilmesini ve Ukrayna’nın tarafsız statüde kalması gerektiğine dair maddeler paylaştı ve takipçilerinin oylamasına sundu.

Musk, oylamadan sonra yaptığı bir diğer paylaşımda, "Rusya'nın nüfusu, Ukrayna'nın nüfusunun üç katından fazla. Bu nedenle Ukrayna'nın bu savaşta topyekün bir zafer kazanması mümkün değil. Eğer Ukrayna halkını önemsiyorsanız, barış isteyin" dedi.

Zelenskiy'den tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Musk'ın söz konusu paylaşımına Twitter hesabından yanıt verdi.

Musk'a başka bir anket ile yanıt veren Zelenskiy, "Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen mi, Rusya'yı destekleyen mi?" dedi.

Ukraynalı Büyükelçi: S... git

Musk'ın tartışmaya neden olan paylaşımına bir yanıt da Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik'ten geldi.

Musk'ın paylaşımının altına yanıt yazan Melnik, "S... git, sana verebileceğim en diplomatik yanıt" ifadesini kullandı.