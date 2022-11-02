Zaharova: Ukrayna'dan müzakereler için net sinyaller bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Mariya Zaharova, bugün düzenlediği basın brifinginde "Moskova, yeni bölgesel gerçekleri dikkate alarak müzakere sürecini yeniden başlatma arzusu hakkında Kiev'den hâlâ net sinyaller bekliyor" dedi.

Zaharova, Kiev'den "yeni toprak gerçekleri ve sahadaki durumu göz önünde bulundurmalarını istediklerini" de dile getirdi.

"Müzakereleri engelleyip engellememeye kendileri karar versinler" diyen Zaharova, Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri tek başına yasal olarak engellediğini görmezden geldiğini söyledi.

Rusya'nın geçmişte de "her daim çatışmayı çözmek için diplomatik yöntemlere bağlı kaldığını" kaydeden Zaharova, “Bugün biz de bu yöntemi kullanmaya hazırız ama tekrar söylüyorum: Gerçeği görmeden tepki vermemiz mümkün olmaz” dedi.

4 Ekim'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere yapmasını yasaklayan kararı yürürlüğe koymuştu.