Zelenskiy: Füzenin bize ait olmadığına dair hiç şüphem yok

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Polonya'da iki kişinin ölümüne neden olan Ukrayna füzesinin kendilerine ait olmadığı iddialarını yineledi.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy gazetecilere verdiği demeçte, Polonya'ya düşen ve iki kişinin ölümüne sebep olan füzenin kendilerinin olmadığını iddia etti.

Zelenskiy, füzenin Ukrayna'ya ait olmadığına dair 'şüphesi olmadığını' söyledi.

Ukrayna'nın doğu Polonya'daki patlama bölgesindeki soruşturmalara dahil edilmesi gerektiğini savunan Zelenskiy, "Ortak araştırma gruplarının bir parçası olmalıyız, değil mi?" dedi.

NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg, yaptıkları soruşturma sonucu füzenin Ukrayna tarafından ateşlendiğinin doğrulandığını söylemişti.

Benzer şekilde Varşova ve Washington da füzenin Ukrayna'ya ait olduğunu doğrulamıştı.

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