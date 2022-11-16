Beyaz Saray: Polonya'ya düşen füzeler Ukrayna'ya ait, ama sorumlusu Rusya

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Polonya'ya düşen Ukrayna füzelerine ilişkin açıklama yaptı.

Watson, Polonya hükümetinin yürüttüğü soruşturmaya güvenlerinin tam olduğunu kaydederken, füzelerin Ukrayna'ya ait olduğu bilgisiyle çelişen bir bulgu olmadığını kaydetti.

Öte yandan Watson, "Bununla birlikte, nihai sonuçlar ne olursa olsun, bu trajik olaydan nihai olarak sorumlu olan tarafın, Ukrayna'ya özellikle sivil altyapıyı hedef alan bir füze saldırısı başlatan Rusya olduğu açıktır. Ukrayna kendini savunmak için her türlü hakka sahipti ve sahip." dedi.

Daha önce Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya topraklarına düşen roketin Rus ordusu tarafından ateşlendiğine dair bir kanıt bulunmadığını söyledi. Aynı zamanda, ülke topraklarına düşen füzenin Ukrayna hava savunma kuvvetlerine ait olma olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

Duda ayrıca, roketlerin Polonya topraklarına düşmesinin Polonya'ya kasıtlı bir saldırı olduğunu gösterecek hiçbir şey olmadığını da belirtti.