Ukrayna Polonya'ya düşen füzenin kendisine ait olduğunu kabul etmiyor: Erişim istendi

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilko yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna menşeli olduğuna dair Batılı ülkelerin vardığı sonuçlara katılmadığını ve temsilcilerinin olay mahallini ziyaret etmelerine izin vermesini istediğini söyledi.

"Füzenin Polonya'ya inmesiyle ilgili olayın ortak bir şekilde incelenmesini savunuyoruz" diyen Danilko, Kiev'in diğer ülkelere "Rus izinin kanıtını" sunmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Danilko Facebook üzerinden yaptığı paylaşımında, "Ortaklarımızdan, bunun bir Ukrayna hava savunma füzesi olduğu sonucuna varılan kanıtları bekliyoruz. Ayrıca Ukrayna, Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı temsilcileri için patlamanın meydana geldiği bölgeye derhal erişim talep ediyor." dedi.

Salı günü, Polonya'nın doğusundaki Lublin Voyvodalığı'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyüne bir füze düştü ve iki kişi yaşamını yitirdi. Polonyalı yetkililer ve medya ilk elden füzeden dolayı Rusya'yı suçladı. Ancak araştırmanın ardından Varşova, füzenin 1970'lerde üretilen ve Ukrayna füze ve uçaksavar kuvvetleri tarafından kullanılan bir S-300 füzesi olduğunu doğruladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya medyasının ve yetkililerin Rus füzelerinin düştüğü iddiasıyla ilgili açıklamalarını provokasyon olarak nitelendirerek, ülkenin Ukrayna-Polonya sınırına yakın bir yere saldırmadığını söyledi.