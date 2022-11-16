Kremlin: Polonya'daki S-300 füze olayının gerilimi yükseltmesi için bir sebep yok

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Salı günü Polonya'ya düşen füzenin parçalarının tansiyonun yükseltmesi için herhangi bir neden bulunmadığını söyledi.

Peskov, basına verdiği demeçte, Varşova'nın füze parçalarının "Rusya ile hiçbir ilgisi olmayan S-300 füzesinin parçaları olduğunu hemen söyleyebileceğini" kaydetti.

Peskov, Rusya'nın bu durumdan hiçbir şekilde sorumlu olmadığını vurguladı.

Rus makamlarının bir gerilimi önlemek için ABD ve NATO ile temasa geçip geçmediği sorusuna yanıt olarak Peskov, "Hayır, bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

Peskov, AB ülkelerinin olaya tepkisini, dayanacak gerçek bir veriye sahip olmayan çılgın Rus düşmanlığının bir başka örneği olarak nitelendirdi. Sözcü, "Farklı ülkelerdeki üst düzey yetkililer tam olarak ne olduğu veya gerçek nedenin ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadan açıklamalar yaptı" dedi.

Kremlin sözcüsü, örnek olarak Washington'dan gelen çok daha ölçülü bir tepkiye işaret ederek "Bu durumda, Amerikan tarafının ve Amerikan başkanının ölçülü ve çok daha profesyonel tepkisine dikkat etmek mantıklı" dedi.