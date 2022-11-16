Polonya: NATO'nun 4. maddesini harekete geçirme seçeneğini değerlendiriyoruz

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze düşmüş, iki kişi hayatını kaybetmişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, acil toplanan Bakanlar Kurulunun ardından Varşova'da basına açıklamalarda bulundu.

Morawiecki, "NATO'nun 4. maddesini harekete geçirme seçeneğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

NATO 4. maddesi nedir?

NATO üyesi ülkelerin imzalamış olduğu sözleşme kapsamında 4. madde içeriğinde “Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır” ifadesine yer veriliyor. (AA)