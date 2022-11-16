Polonya Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor

Polonya Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkanı Pawel Szrot, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Milli Güvenlik Kurulunun bugün toplanmasına karar verildiğini, söz konusu toplantının saat 12.00'de gerçekleşeceğini kaydetti.
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Söz konusu gelişmenin ardından Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.